防疫雙險理賠黑洞繼續擴大。金管會2日公布2023年元月防疫險、疫苗險理賠，一個月就有逾53萬件、理賠金額破220億元，平均日賠逾7億元，比去年日均賠5.8億元還慘！不過，隨著防疫政策調整為「0+7」，不再強制隔離「5+N」，可望讓確診人數大幅下滑，減少防疫保單的虧損。

產險業2022年一整年都陷入防疫險理賠黑洞之中。據金管會統計，2022年全年12家防疫保單理賠超過410萬件、理賠金額逾1,693億元；疫苗險理賠件數101萬件以上，理賠金額423.3億元，總計雙險理賠金額達到2,116.4億元，等於產險公司平均每天（含假日）要賠上5.8億元鉅額款項。

2023年農曆春節後，確診人數不減反增。據金管會統計至2023年1月31日止，元月再增加防疫保險理賠共43萬8,155件、理賠金額達180.92億元；此外疫苗險保單則理賠9萬7107件，理賠金額為39.6億元，合計防疫雙險總理賠金賠金額仍有220億元之多，對照保費收入僅498.7萬元，產險業繼續叫苦連天。

也因為面臨鉅額理賠，產險業增資的增資、借款的借款。保險局副局長蔡火炎指出，截至2023年1月底止，已有6家產險公司完成增資共985億元，包括：國泰產險200億元、中信產155億元、富邦產150億元、新安東京200億元、和泰產260億元、兆豐產20億元。另有2家產險公司已核准增資但仍在進行中，融通借款則已核准5家申請案。

儘管產險業防疫險理賠黑洞尚未結束，但還是有業者看準國境解封旅遊商機搶發行有保「法定傳染病」的「海外突發醫療險、海外旅行不便險」。蔡火炎指出，全台有15家業者有銷售「海外突發醫療險」，其中「安達產險」與「台灣產物保險」有保新冠肺炎，台產這張保單有二成由再保公司共同承擔，但八成是賠款自留。

「海外旅行不便險」則有14家產險公司銷售，其中，僅安達產險有承保含法定傳染病與檢疫所致不便的保險事故。