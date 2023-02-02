日本壽司郎因一名17歲少年上傳「舔水杯、舔醬油罐」等惡作劇影片，市值暴跌168億日圓，約新台幣38.7億元。但讓人意外的是，台灣壽司郎竟也傳出類似問題，有民眾用餐時在筷子上發現前一組客人惡意留下的海帶渣，驚呼「真的是超級噁心」，而他要求台灣壽司郎公開道歉卻遭到拒絕。對此，台灣壽司郎公關也做出回應。

原PO今日在臉書社團《爆料公社》發文表示，他2022年8月2日到台灣壽司郎台北某分店用餐時，發現筷子上有海帶渣，還以為是自己點的軍艦壽司的海苔，但用餐完畢後越想越不對勁，結帳時要求店員調閱監視器，這時才發現超噁真相，前一組客人竟喝完海帶湯後，又將筷子放回筷槽。

對此，店員也隨即承認是上一組客人的惡行，原PO因此要求壽司郎於臉書專頁公開道歉，並且更換筷槽的內容物，經過多天後得到台灣區負責人回應，「無法滿足訴求」，僅願意提供約2000多元的禮券賠償，讓原PO氣得直說：「相當傲慢的態度」、「禮券我一毛沒拿，這間店至今也無任何改善作為」。

貼文曝光後，引發兩派網友論戰，「為什麼壽司郎要公開道歉？沒水準的是那個台灣人，不是店家啊」、「壽司郎的立場有做到賠償義務沒毛病，但妳要求公開道歉就是涉及商譽問題了」、「道歉太多了，畢竟問題不是出在店家」。然而也有人認為，店家應該要替衛生把關，再進一步向惡作劇的人求償，「版主要求店家道歉，店家向惡作劇的人求償，這樣哪裡有問題？」

根據《三立新聞網》報導指出，台灣壽司郎的公關回應，此事件當時已對餐具進行消毒，同時也加強環境清潔，並要求各分店高度注意餐具使用情況。不過，對於該名網友提到的公開道歉、禮券賠償等事宜，台灣壽司郎公關不願多談。