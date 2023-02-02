「悠遊台北逛燈會」專案贈送24小時無限次數捷運票卡，讓旅客暢遊台北燈會。(台北亞都麗緻大飯店提供)

開春後台北首波大型戶外活動非2023台灣燈會莫屬，睽違23年的燈會即將於2月5日至19日強勢回歸台北市，並以捷運週邊為主要四大展區，串聯公園、飯店、百貨等，規模盛大。昨（1）日試營運，參觀人數達30萬，預估將吸引大量海內外遊客到訪。台北亞都麗緻大飯店響應盛會，推出「悠遊台北逛燈會」住房專案迎客，含雙人住宿、翌日巴賽麗廳La Brasserie半自助式早餐、單日悠遊卡每房兩張、節慶版四重奏餅乾禮盒，每房5900元起。

巴賽麗廳La Brasserie是外交部認證的法國美食餐廳，也是亞都麗緻的招牌餐廳。(台北亞都麗緻大飯店提供)

2023台灣燈會在台北，此次燈會以北捷周邊為主要展區，搭乘北捷逛燈會最是方便。台北亞都麗緻大飯店距離中山國小捷運站步行僅需3分鐘，結合台北市捷運一日票與燈會環繞捷運周邊的共同點，推出「悠遊台北逛燈會」住房專案。專案贈送24小時無限暢遊的悠遊卡，於各捷運站閘口感應開卡後，24小時內皆可無限次數搭乘台北捷運，讓旅客盡情遊樂於台北街頭巷弄和市區名勝古蹟。

飯店住宿專案加贈價值580元的「麗緻坊」四重奏餅乾禮盒，禮盒可變身為炫光音箱燈籠。(台北亞都麗緻大飯店提供)

另外，專案還加贈價值580元的「麗緻坊」四重奏餅乾禮盒，內有橘子杏仁、葡萄燕麥、巧克力榛果、南瓜子杏仁4款歷年暢銷點心，最特別的是吃完點心後，動手鑿孔、穿繩，將手機燈光與音樂開起，放入點心盒桶內，只需5分鐘，點心盒即可變身炫光音箱燈籠，好吃又好玩。

飯店還沿續古代射燈謎活動，旅客入住時可與櫃檯人員進行一場趣味猜謎，回答正確者將贈送亞都麗緻萬元抵用券1本，內含住宿、餐飲、麗緻坊消費最高66％優惠折扣，住宿期間可預訂餐飲抵用。「悠遊台北逛燈會」住房專案至2月19日止。