台中市文心國際青商會與台中市議員曾威共同合作發起「寒冬送暖」活動， 2日準備逾200包物資贈送給烏日區九德里、五光里、溪埧里、湖日里、前竹里、榮泉里等5里需要幫助的民眾；曾威表示，由於年前也有許多送暖活動，因此特別錯開時間，選於年後舉辦，持續送暖關懷弱勢家庭。

曾威表示，疫情影響各行各業，弱勢家庭處境更加艱困，不少慈善機構資源短缺，無法及時幫助弱勢家庭，他也是青商會一員，很開心聽到青商會發起公益活動，於是也協助媒合多位里長合作募集物資，希望能將資源送到需要的民眾手中，發揮正向力量並傳遞愛與關懷。

台中市文心國際青商會會長林彥甫表示，青商會每年都會舉辦寒冬送暖活動，希望可以將物資送到真正需要的人手上；台中市文心國際青商會總幹事李孟翰補充，此次物資共準備了207份，物資內容包括泡麵、餅乾與沖泡食品等，可以給予較多營養補充。

九德里里長陳美香表示，發掘貧困孤苦及需要幫助的人，用實際行動來造福社會是里長的責任；溪垻里里長陳登正則表示，此活動意義非凡，盼未來亦能用各種方式關懷弱勢朋友，持續協助民眾解決生活上所遇到的困境，也能讓社會大眾重視弱勢議題。