愛買湯圓創意料理－幸福油水煎湯圓。（愛買提供）

2月5日就是元宵節，超市量販推出抗漲湯圓優惠價，包括熱銷的花生雙醬湯圓、UNIQLO聯名湯圓等，還推出翻轉傳統的創意吃法，可搭配蜜糖吐司、烏龍蜜茶等方式享用。

全聯桂冠花生雙醬湯圓，特價49元。（全聯提供）

全聯元宵檔期桂冠湯圓42元起，包括桂冠與UNIQLO聯名的酒釀湯圓，每盒特價169元、年年熱銷的桂冠花生雙醬湯圓，特價49元、桂冠流沙湯圓特價59元。

愛買鮮芋仙招牌燒仙草小雙圓，原價95元、特價75元。（愛買提供）

愛買量販即起至2月14日推出30款湯圓限時優惠，最低65折起，包括桂冠森永牛奶糖包餡小湯圓特價49元、鮮芋仙招牌燒仙草小雙圓特價79元，桂冠芝麻、花生、鮮肉、小湯圓任選2包特價82元。另愛買也推出翻轉傳統湯圓的新吃法，官網公開3道湯圓創意食譜，有香又酥脆的「幸福油水煎湯圓」、午後甜點「水果冰淇淋湯圓蜜糖吐司」，和富含雅緻茶香的「桂花烏龍蜜茶湯圓」。湯圓創意食譜：https://reurl.cc/5866oM。

家樂福桂冠X UNIQLO限定聯名湯圓，原價52元、特價41元。（家樂福提供）

家樂福熱門限量新品「Hi 吃湯圓」2月5日前限店販售，原價155元、特價69元。（家樂福提供）

家樂福推出3波湯圓抗漲優惠，2月5日前購買全冷凍湯圓，享有會員點數10倍送；熱門限量新品「Hi 吃湯圓」即起至2月5日限分店販售，原價155元、特價69元；及台南老字號名店「杜桑灶咖」古早味鹹湯圓，採用台灣本土溫體豬肉，搭配香菇鮮肉，售價105元；還有熱銷桂冠湯圓芝麻、花生、豬肉口味特價41元。