新竹市前市長林智堅因論文抄襲，導致台大與中華大學碩士學位遭雙殺，本人不服向教育部提出訴願，希望恢復學位，然而今天(2日)遭教育部駁回中華大的訴願，有鄉民挖出教育部判決全文，其中一段讓大家都驚呆，笑稱下手「太兇殘」。

教育部今天駁回林智堅中華大學學位訴願案，理由為中華大學審議委員會程序無違法或不當，因此依該校調查報告認定構成抄襲，撤銷訴願人碩士學位及註銷碩士學位證書，並無違誤。至於台大訴願案還在審理中。

有網友翻出教育部的駁回判決全文，其中一段「審議委員會第4次會議之口頭答詢中，審議委員為確認訴願人是否有足夠研究基礎知識或能力，得以駕馭、撰寫實證型調查統計研究之系爭論文，乃提出針對其論文內容之相關問題，發現訴願人不僅無法明確回答作為系爭論文基本研究方法第3章第2節之數學模式或方程式之來源、其內容意義、源自於何人之研究成果或文獻，甚至在有關OO研究計畫執行重心之問卷調查分析之電腦軟體名稱及使用方式等一般研究基礎能力及理解上，顯有相當不足之處。以此研究能力而得撰寫運用複雜統計方法的OO期末報告書、甚而為該期末報告書之主要執筆人，實難能令人相信訴願人確有此研究能力」。名言林智堅根本沒有此篇論文研究能力。

鄉民也紛紛留言：「好慘啊」、「這段也太羞辱人了XDDD」、「下手太狠了」、「難怪連黨都不敢放他進內閣」、「被問一句就自爆」、「明白表示林智堅根本不知道研究報告內容是什麼」、「這意思是連基本能力都沒有嗎」、「林智堅超乎想像的草包」、「笑死，當初總統下令全黨挺這咖」、「教育部不相信沒關係，綠粉相信就夠了」。