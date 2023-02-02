2023北港光影藝術節2日在北港圓環顏思齊燈區舉行副燈區啟燈儀式，縣長張麗善（中）啟燈。（周麗蘭攝）

2023北港光影藝術節的5個副燈區北港圓環顏思齊燈區、義民廟燈區、巷弄燈區、水道頭文化園區燈區、北港登記所燈區2日正式啟燈，啟動北港鎮一年一度的絢爛時刻，4日晚上還將舉行北港朝天宮啟燈晚會，主副燈區的展期都到3月12日。

雲林縣府延續北港燈會元素，今年首次舉辦「2023北港光影藝術節」，主題是「源定北港、燦爛時光」。（周麗蘭攝）

北港朝天宮1965年曾舉辦第一屆元宵節花燈展，帶動全國燈會熱潮，可說是台灣花燈的原鄉。雲林縣府延續北港燈會元素，今年首次舉辦「2023北港光影藝術節」，主題是「源定北港、燦爛時光」。

副燈區2日舉行啟燈儀式，其中北港圓環顏思齊燈區是藝術家顏子斌創作的媽祖帶著千里眼、順風耳啟航護祐台灣以及顏思齊開台意象作品，他運用當代移動藝閣展現經典時光，為2023北港光影藝術節揭開序幕。

啟燈儀式龍鳳獅文化保存者吳登興率縣內四所學校包括口湖鄉下崙國小、東勢鄉安南國小、東勢鄉龍潭國小、東勢國中開場表演百人龍、鳳、獅群獻瑞，聲勢浩大，震撼力十足。

「水道頭文化園區」今年邀請多位國際知名藝術家與藝師布置，主要以旋轉木馬的型態融入藝師作品，詮釋新潮藝閣，年輕一代的民眾也能體驗傳統的真人藝閣。另外，藝術家林建華以工藝呈現水道頭園區與聚落之美，呼應雲林縣府2023減碳生活行動年的省能、低碳、永續精神。交趾陶大師吳榮則運用「雲」的意象結合光影技術投影，象徵一年四季、人生四階段。全美傑出工藝家蔡爾平以鋼鐵素材創作，完成剛柔並濟、廢材重生理念的「榕樹下」。

老街巷弄、北港登記所的「巷弄燈區」由雲林縣知名傳統技藝保存者顏三泰、林聰賢、吳登興，及藝術家王耀新、王耀瑞、黃志偉、吳小菊、李建男、呂媽景、侯景淵跨刀妝點，呈現古色古香的北港。

縣長張麗善表示，北港擁有豐厚的人文歷史、工藝傳統、百年藝陣，是交通部觀光局授證的經典小鎮，北港光影藝術節十分令人驚豔，一定要來北港拜拜，欣賞縣府精心策畫的光影藝術節，探索燈會原鄉的不可思「藝」，展期到3月12日。