高雄市政府社會局與社團法人高雄市慈善團體聯合總會、社團法人高雄市社福慈善總會今日晚間舉辦助學方案相見歡活動，多年來2團體辦理助學方案不遺餘力，結合慈善團體及善心人士共同認助經濟弱勢家庭學生，111學年第2學期共同認助336位弱勢學子，提供329萬1200元助學金。

社團法人高雄市慈善團體聯合總會及社團法人高雄市社福慈善總會分別自1996年、2004年起辦理助學活動，迄今已20餘年，匯集各方資源提供助學金協助國小以上之弱勢學子升學，除提供經濟支持外，2個團體還邀集各界人士一起陪伴學子，提供個別化服務，讓弱勢學子投入社區服務學習、體驗培力及職場知能等活動。自助學方案開辦迄今，累計認助1萬2640人次，提供1億2050萬餘元助學金。

高雄市長陳其邁表示，助學方案非常有意義，不僅支持一個孩子，更是幫助一個家庭。陳市長今年也持續認助數名弱勢學子，希望藉此拋磚引玉，邀請更多慈善團體、企業、善心人士、學校師長們一起加入認助行列，提供助學金減輕弱勢學子家中負擔，鼓勵學子們勇敢追逐夢想，開創屬於自己的一片天，幫助更多弱勢學子逆境向學，迎向美好未來。

來自新住民家庭的學子小美，今年獲得助學金幫忙，由於母親身體狀況不佳，由父親一肩扛起家計及照顧責任，小美為減少父親開銷，努力讀書維持優異成績，也利用課餘時間擔任志工，用自身力量回饋社會，將助人溫暖光芒傳遞下去。

獲得助學金幫忙的學子阿成，年幼時父親因病驟逝，母親遭受重大打擊誘發憂鬱症無法照顧阿成，阿成經社會局安置多年後才與母親團聚，然母親為重度身障者，身體狀況不佳，無法外出工作，但阿成並未自暴自棄反而努力向學，現就讀成功大學，在校成績優異，常獲獎學金，目前已確定錄取台灣大學研究所。

社會局長謝琍琍表示，社會局積極辦理青年自立發展活動、理財及就業準備課程等脫貧自立措施，執行中央辦理的兒少未來教育及發展帳戶，也持續辦理「以工代賑」、「促進特定對象及弱勢者就業」等措施，協助經濟弱勢家庭就業，及建立儲蓄觀念及理財規畫，透過相關課程引導青年看見自我優勢，以自身力量翻轉未來，積極協助弱勢家庭累積脫離貧窮的力量，從被動的接受濟貧、扶貧，進一步達到抗貧與脫貧，期待社會大眾能響應政府政策，鼓勵孩子們透過學習與教育翻轉未來，進而脫貧自立。