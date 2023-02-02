世界羽聯超級300系列泰國羽球大師賽，2日多組台將出擊，男單林俊易、女單白馭珀和許玟琪以及男雙蘇敬恒／葉宏蔚都順利過關、晉級8強。

男單世界排名第35林俊易在泰國大師賽首輪3局逆轉勝世界第27中國大陸翁泓陽，第二輪遇上世界第61名印尼選手阿狄納塔（Christian ADINATA），是雙方生涯首次在BWF賽事過招，首局林俊易曾落後，但靠著幾波強勢攻擊及防守不但7比7追平，甚至11比7領先進入技術暫停，中間林俊易曾被對手15比15追上，靠著連得4分在要回優勢，並20比16握有4個局末點，雖然錯過1個，但在對手回擊掛網後，林俊易還是21比17先下一城；第2局技術暫停前林俊易連得5分，11比5稍稍拉開差距，並就領先到最後，21比13直落二獲勝。

世界第16許玟琪同樣首次交手世界第38比利時譚蓮妮，此役譚蓮妮努力跑動，不過許玟琪掌握性還是比較高，37分鐘便以21比13、21比17搶進8強。

世界第36宋碩過招大會第8種子、世界第21韓國金佳恩，小宋首局先發制人，可惜後兩局未能乘勝追擊，最終經過超過1小時奮戰，小宋21比17、18比21、19比21遭對手逆轉勝，其中第3局尾聲宋碩芸曾兩度追到只剩1分差，並19比19逼平，奈何最終被金佳恩連得2分，無緣在8強和許玟琪對決。

男雙蘇敬恒／葉宏蔚則是21比19、21比19擊敗泰國組合，也搶進8強。