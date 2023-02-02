國民黨台北市議員徐巧芯1日宣布投入信義、南松山選區的國民黨立委初選，挑戰五連霸的資深立委費鴻泰，並透露費鴻泰曾承諾未來會交棒給她。費鴻泰表示，他對外絕對是全力以赴，他在黨內初選，永遠只講自己的好，不會去講到別人，「對內絕對不會去開戰」。

費鴻泰今(2日)在中天政論節目《大新聞大爆卦》中表示，他從政那麼多年，選舉的競爭對手只有一個人，就是他自己。尤其是連任的市議員、立委，要向選民交代，這幾年做了什麼，替人民解決什麼問題，擔任立委為人民立了什麼法案，這才是重點。

費鴻泰指出，國民黨在立法院是在野黨，他對民進黨絕對不會手軟。他是上一任立法院黨團總召，他作戰，絕對不會跟民進黨妥協，一定為人民爭取最大的福利，是他唯一的打法，他對外絕對是全力以赴。但是他在4年前、甚或8年前，黨內有初選，他對內永遠只講自己的好，不會去講到別人，也就是說。他對內絕對不會去開戰。

費鴻泰接著表示，尤其是國民黨現在的目標是在2024，希望藍營或者非綠營能夠獲勝。若是藍營單獨不能獲勝，當然要擴大我們的基礎，白或者非綠的人為什麼不能合作？重點是總統大選要能夠獲勝。

費鴻泰最後強調，國民黨明年要勝利，只有團結共好，才有機會，對他而言，對外一定要很強硬，對內絕不口出惡言。