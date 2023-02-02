台北市副市長李四川1日拋出增設北市公共垃圾桶問題，前台北市長柯文哲今(2日)則批評「不用做民調都知道99％的民眾都贊成」。國民黨台北市議員柳采葳提到，柯P說要教育台北市民少產生垃圾，但事實是知易行難，垃圾山仍天天出現在行人專用垃圾桶周圍，前市府希望教育市民的美夢尚難達成，但就快速裁減垃圾桶，才造成垃圾山到處都是。她強調，北市增設行人專用垃圾桶並非走回頭路，支持合理評估、滾動調整。

柳采葳今(2日)在臉書發文表示，這幾天，台北市又再次進入垃圾桶論戰，行人專用垃圾桶的增減過去每屆市議會都會有議員對此提出建議，這是一個每半年就會被拿出來討論一次的議題，但正是因為行人專用垃圾桶的增減與民眾生活及主觀感受息息相關，每一次的討論才都如此熱烈。

柳采葳指出，過去北市府稱因疫情之故裁減垃圾桶數量，柯前市長也指「與其要恢復垃圾桶，不如教育台北市民少產生垃圾，或是有垃圾帶回去」，但事實是知易行難，在教育市民和維護公共整潔的天平上要取得平衡，是需要時間緩慢調整的。

柳采葳強調，從過去的實際成果來看，部分媒體所稱的「垃圾山」仍天天出現在行人專用垃圾桶周圍，也就是說前市府希望教育台北市民的美夢尚難達成，但就快速裁減垃圾桶才造成城市整潔不足、垃圾山到處都是。

「解決問題需要時間，要讓人民習慣，要和人民溝通。」柳采葳認為，無論是蔣萬安或李四川口中的專業評估、滾動調整，都是可以在符合市民需求、城市整潔和長遠城市美觀的目標上逐年調整垃圾桶數量的務實作法，除此之外，搭配增加環保局巡查人力、重點區域增編監視設備有效執法等配套措施，才能真正解決問題，這樣的調整可以讓市民和城市的互動更為有機，也才不會成為每半年都要拿出來爭執一次的議題。