為提升優質低流動性股票之交易量能，證交所依照獲利、成交量、週轉率、是否配息等量化與質化條件，每年篩選涵蓋多元產業類別之優質低流動性股票，目前已有8家證券自營商申請擔任股票造市者、1家證券自營商擔任交易獎勵參與者，期經由證券自營商積極參與造市及買賣，促進活絡相關股票交易量能。

證交所說，股票造市制度旨在使有交易意願的投資人，可藉由造市者提供之委託報價增加成交機會；至個別股票能否成功吸引投資人青睞，仍取決於其營運表現、產業前景、題材性及投資需求等因素。

新一輪的造市制度，納入ESG元素作為篩選條件之一，證交所同時也制定獎勵措施，給予造市商造市優質ESG股票獎勵。

證交所最新統計，自111年7月1日起實施，回顧截至111年底實施後6個月期間，證券商篩選之標的股票日均成交值相較實施前6個月，成長超過2倍，表現明顯優於整體市場，顯示造市制度對於活化冷門股確實有所助益。

證交所指出，未來除持續觀察股票造市實施成效，滾動式修正造市標的篩選標準、造市者及交易獎勵參與者之資格條件、優化獎勵誘因，透過深耕股票造市制度，致力活絡優質低流動性股票交易量能，賡續帶動資本市場均衡發展。