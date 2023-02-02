一名某機械化部兵旅上尉連長竟與中尉女性輔導長拍攝性愛影片，地點還在連長室，據了解2人均為20多歲，在軍中是公開情侶關係，當時在室內用手機拍下親密鹹濕影片，男子一度趴在女方身上，2人均全裸，另段畫面中女子甚至身穿軍服、露出臂章，疑似有性行為，影片在近日遭流出瘋傳。
2段影片在網路瘋傳，男子在女方後方發生性行為，過程中還有抓胸、舌吻、親吻等，女子身上則穿著迷彩戰鬥服，衣服被掀起來露點。
一名某機械化部兵旅上尉連長竟與中尉女性輔導長拍攝性愛影片，地點還在連長室，據了解2人均為20多歲，在軍中是公開情侶關係，當時在室內用手機拍下親密鹹濕影片，男子一度趴在女方身上，2人均全裸，另段畫面中女子甚至身穿軍服、露出臂章，疑似有性行為，影片在近日遭流出瘋傳。
2段影片在網路瘋傳，男子在女方後方發生性行為，過程中還有抓胸、舌吻、親吻等，女子身上則穿著迷彩戰鬥服，衣服被掀起來露點。
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