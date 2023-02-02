WTA巡迴賽華欣女網賽，寶島女雙姊妹檔詹詠然、詹皓晴2日分頭出擊，姊姊詹詠然與智利選手瓜拉琪（Alexa Guarachi）為大會第4種子，詹詠然／瓜拉琪6比4、6比4直落二擊敗中國大陸韓馨蘊／美國瑪泰珂桑德絲（Bethanie Mattek-Sands），搶進4強，期待妹妹詹皓晴稍後也能勝出，讓姊妹倆能會師4強。

首盤前三局雙方互破，詹詠然組合多一次破發，因此局數上取得領先，接下來3局雙方互保，第8局詹詠然組合再次破發，取得5比2優勢，雖然在該盤邁向收下的發球局詹詠然這方再度遭破發，被追到5比3，但隨後兩局兩方人馬互保，詹詠然組合還是先下一盤。

第二盤一開始詹詠然／瓜拉琪首局就破發得手，下一局保發後擁有2比0優勢，不過接下來兩局被對手搶下，雙方局數2比2回到平手，隨後雙方互保，第9局詹詠然組合再度把握機會破發得手，在邁向勝利的發球局持續強勢發揮，取得40比15、2個賽末點優勢，首個賽末點詹詠然組合就收下勝利。