烏日林新醫院胃腸肝膽科主任趙俊欽表示，糯米不易消化，易導致腸胃脹氣，建議民眾吃湯圓一次不要吃太多，以免造成腸胃不適。（潘虹恩攝）

每逢元宵節，民眾總有吃湯圓習俗，寓意團圓、美滿，然而元宵、湯圓糖分、熱量高，也易造成腸胃不適，烏日林新醫院營養科主任姜秋月2日指出，4顆包餡湯圓熱量就約1碗白飯，建議民眾若有吃湯圓，可替代正餐飯量，並增加纖維攝取，平衡血糖。

姜秋月指出，1顆包餡湯圓熱量約60至70大卡，吃4顆相當於1碗白飯，其中包餡以芝麻湯圓熱量最高、鮮肉湯圓熱量最低，不包餡的湯圓則約40顆為1碗白飯的熱量。根據衛服部國健署資料顯示，民眾吃1顆包餡湯圓，慢走約需30分鐘才能消耗，快走則約需15分鐘。

姜秋月建議，民眾吃湯圓可替代正餐飯量，並增加纖維攝取平衡血糖。她說，民眾若有自製湯圓的習慣，可在麵團中加入地瓜、南瓜、山藥等澱粉增加纖維量，若是購買湯圓回家煮，則可加入蘋果、奇異果或白木耳等含有消化酵素之配料幫助消化；另，包餡湯圓的湯底可不再加糖調味，不包餡湯圓的湯底則可使用紅棗、枸杞、蒟蒻或少許桂圓等取代加糖調味。

姜秋月表示，由於湯圓是高升糖指數食物，且澱粉高也易引起三酸甘油脂上升，建議糖尿病及高血脂患者，除替代正餐飯量、增加纖維攝取外，也可於飯後散步，僅有高血壓的患者，由於鹹湯圓鹽分較高，則可選擇食用甜湯圓優於鹹湯圓，並搭配水果食用，水果含有鉀離子可協助降血壓。

另，烏日林新醫院胃腸肝膽科主任趙俊欽指出，糯米製品不易消化，加上甜湯及部分高油脂配料更容易造成胃部脹氣、打嗝，原則上吃一次量不要太多；有時民眾於晚間吃飯，會間隔未滿3小時就躺下休息，導致消化變慢、食物積在胃部、胃酸多而導致胃食道逆流，因此針對胃腸不好及胃食道逆流的民眾，建議在白天食用湯圓為佳，若晚上吃則量要減少，並與睡覺時間隔3小時以上會較安全。

姜秋月呼籲，若元宵吃湯圓建議1天1餐、分量剛好即可，且務必細嚼慢嚥，減少消化負擔；趙俊欽也提醒，過去研究曾發現痛風復發與體重增加有所相關，因此除三高族群，痛風族群食用湯圓也需注意。