連宇近期搭上電動車（EV）充電樁電子支付解決方案利多題材，吸引多方買盤卡位，股價連7日上漲，2日再度攻上漲停，收在37.8元，上漲3.4元，累計波段漲幅達45.11％，因達到公布注意交易資訊標準，公告去年12月自結獲利數字。

連宇去年12月營收1.59億元、年增97％，稅前盈餘3,000萬元、年增9％，稅後純益1,200萬元，年減50％，單月每股稅後純益為0.18元。累計110年第四季到111年前三季EPS為2.34元。

連宇受惠後疫情時代「非接觸式」商機興起，電子支付系統需求顯著成長，包括餐飲、零售、無人商店等皆有斬獲，累計去年前三季營收8.09億元、年增27.8％，毛利率39.8％、年成長3.5個百分點，稅後純益1.55億元，EPS達2.15元。

展望後市，由於電子支付系統產業應用面逐步擴大，公司並積極布局電動車周邊衍生充電樁建設，將導入相關電子支付系統解決方案，法人看好，隨著全球各國積極興建充電樁，連宇相關解決方案可望產業趨勢成長，營運動能正向。