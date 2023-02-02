產險業者表示，商業火險、住宅火險及商業火險等保費占比約七成，這三種產險費率調整不管是調升或調降都被主管機關高度監理，依照主管機關所發布「實施產險費率自由化第三階段配套監理措施」規定，定期進行費率檢測機制，而各公司的承保業務種類及對象或比率各有不同。據了解，自今年元月起雖有部分公司調升費率，但對於損失率較好的險種或車種甚至還進行調降。

金管會保險局局長施瓊華1日在產險公會新春團拜時即特別提到，產險業保費並不能說漲就漲，而是有一定法規機制要求，近期也有一些公家機關單位反映，保險局深入了解之後發現，的確因為保險公司之前接到的團險紛紛面臨虧損，使得保險公司不得不調整價格，經過和這些單位溝通之後，大家都接受價格的調整。

施瓊華說，「產險業調整保費都有所本」，不是因防疫險的虧損而調整，也要求產險業者要對外說明，避免外界誤解。

產險業者表示，對於商火險費率調係因，商業火險受到111年3月多起大型火災損失影響，又因111年度間發生俄烏戰爭、歐美洪水及颶風等事件，皆造成國際再保人蒙受巨大損失；此外，台海地緣政治風險、通貨膨脹推升理賠成本、利率上升導引再保人要求利潤率提高，皆為再保合約埋下大幅上漲的種子。因此，111年再保合約續約期間，多數產險公司火險再保合約成本上升約40％~80％，在火險合約再保成本增加之下，推動國內商業火險費率上升。

產險業者說，水險保費上漲同樣和受俄烏戰爭、全球原物料上漲通貨膨脹、國際海空運輸成本增加、氣候變遷導致巨災風險增加及再保成本上升等因素，承保風險及成本均增加有關。

然而工程險保費漲幅就較明顯，產險業者表示，因為工程險是天災曝險極高的一項險種，巨災上漲的幅度高達80％~200％以上，有些再保公司甚至已不接，使得保費呈現上漲趨勢。