陸軍爆發嚴重軍紀事件！某機械化部兵旅一名上尉連長，與同連中尉女輔導長，竟然在營區內將連長室當成砲房，不但在內大玩性愛遊戲，而且還由男方疑似自拍。完整性愛影片不明原因遭到外流在軍中瘋傳。軍司令部獲悉後震怒，將兩位軍官重懲並調職調查，列入汰除名單。

根據觀看過外流影片的人士描述，影片中男方全裸，女方則是身穿綠軍內衣，全裸，還披著穿著迷彩戰鬥服，臂章明顯露出為該機械化步兵旅標誌。兩人在營區內以站姿嘿咻，過程中男方還喬鏡頭自拍，兩人神情相當愉悅。

這段自拍影片不知何故流出，今天在軍中瘋傳。陸軍司令部獲悉大為震驚，立刻進行調查，經與當事人訪談，確認拍攝時間為2021年間，男方當時為上尉連長，女方則是同連中尉輔導長，兩人為情侶關係。

事後女方均調往憲兵連，男方擔任訓練官，據稱男方接受調查時表示，此為兩人間的私密影片，手機內影片不知為何外流，目前已經報警處理。

陸軍第八軍團指揮部今（2）日表示，所屬兩員未婚軍官在2021年間，於營內肇生違反男女分際情事，並使用手機拍攝影片，本部獲報後極為重視，立即編成專案小組進行行政調查。

第八軍團指出，2人違反內部管理與資訊安全等規範，已調離現職接受調查，將秉「嚴考核、嚴淘汰」原則，依調查結果予以重懲，絕不寬貸；另將持恆加強軍法紀及性別分際教育，建立正確認知，確維軍譽。