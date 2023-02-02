此外，SM、PTA開春報價也小漲5、10美元，每噸報價各達1,143美元、800美元；PVC、EVA、EG持平走堅，PVC每噸守穩890美元，EVA維持年前連二彈氣勢，每噸1,795美元，蓄勢挑戰二千美元整數關卡。

分析師指出，在油價、報價走堅回升下，目前塑化產品利差明顯改善、提振，PVC、EVA、SM利差相對勝出，台塑化（6505）及台塑（1301）、台化（1326）、台聚（1304）、亞聚（1308）、華夏（1305）、台達化（1309）、國喬（1312）成為推薦追蹤焦點。

大陸1月PVC現貨市場價格上漲，春節假期前PVC成本支撐較好，加上期貨價格近期整體小幅向上，影響現貨市場信心走強。受到下游企業囤貨需求拉動，對現貨價格存在一定支撐，預計短期PVC現貨市場延續偏強震盪。

PP市場因上游企業庫存壓力暫不大，價格穩中上漲，多數下游工廠預計2月上旬逐步恢復開車，預計市場或呈現偏高價格窄幅整理。

廠商表示，大陸今年PVC預計新增產能僅130萬噸。PE、PP今年各有680萬噸、1,170萬噸新產。隨著防控政策放開，聚烯烴消費將會回暖，尤其促消費政策層出不窮，市場預計2023年聚烯烴的消費增速會比去年提升3～4％。經過春節累庫後，3～4月為地膜需求、出行消費需求等會使得產業去化。供應端第二季、第三季是石化集中檢修季，預期3月後行情有望走強。