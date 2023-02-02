飛行遇亂流無可避免，但英國航空日前一架飛往巴西聖保羅的班機卻是「完全不同的事」，整架飛機無預警直墜大約20層樓，當警示燈亮起為時已晚，空服員忙著照顧乘客，幾乎全軍覆沒、多處受傷。據悉所有組員失去控制的被拋飛，旅客事後回想，已經做好和家人道別的心理準備。

據英國《太陽報》1日報導，這起空中驚魂發生在農曆除夕當天，一架英國航空（British Airways）BA247航班預計從倫敦希斯洛機場飛抵聖保羅，飛機卻在沒有任何警示下，從7,620公尺高空急墜61公尺，慌亂之際，大部分的空服員都忙著服務旅客。一名目擊者還原當下仍心有餘悸，表示:「可憐的空姐在機艙內被扔來扔去，所有人放聲尖叫，已經想到最壞的結果了…」

據悉，這次亂流最大受害者莫過於空服人員，他們當時正在檢查乘客的安全帶，還來不及奔回座椅就被巨大力量帶走。有人背部、手部被劃破濺血，最嚴重的人甚至骨盆全碎。英國航空事後發布聲明，「全機旅客均平安，飛機也成功落地，目前我們持續關切同仁身體」。