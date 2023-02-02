新閣揆陳建仁上任，行政院會也恢復成邀請六都市長參加，國民黨執政縣市包括台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜、桃園市長張善政，及民進黨籍高雄市長陳其邁和台南市長黃偉哲都親自出席。媒體人黃揚明今（2）日在臉書PO出8年前的對照圖，發現只有副行政院長鄭文燦還出現在照片中，不少網友看到都驚呼，「立刻想到這張圖！」

黃揚明首先貼出一張，8年前時，時任行政院長毛治國剛就職，當時有出任六都市長的民進黨籍政治人物，在前高雄市長陳菊帶領下，於第一次行政院會後步出政院的照片。

監察院長陳菊８年前帶領綠營市長走出行政院的畫面。（圖／陳菊臉書）

而另一張則是閣揆陳建仁今天邀請去年底就職、連任的六都市長列席行政院會，之後由行政院副院長鄭文燦陪同步出政院的照片。

陳建仁內閣舉行行政院院會，首次恢復邀請六都市長出席，台南市長黃偉哲（右起）、高雄市長陳其邁、台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜、桃園市長張善政等六位直轄市長，六位地方首長會後在行政院副院長鄭文燦（左）陪同下，一同出面受訪。（圖／劉宗龍攝）

黃揚明提到，身份轉變的鄭文燦成為8年來唯一出現在二張照片中的政治人物，且從一張照片可以看出民進黨政府的政治操作能力遠勝國民黨，不讓國民黨籍市長搶盡版面。他也強調，新閣揆的「溫暖」作風是值得肯定的，只是某種程度打臉了剛卸任的前行政院長蘇貞昌，六都首長上任約1個月都不願見一面，顯得太小氣。

網友看到這兩張對比照，則紛紛留言，「 我也立刻想到這張圖」、「鄭文燦果然是郭正亮說的地下行政院長」、「鄭文燦胖了不少」。此外，也有人提出別的看法，「侯友宜看起來好像來晨運的」、「陳菊怎麼這麼上鏡」。