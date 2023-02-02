總統蔡英文今日出席2023大陸台商春節聯誼活動時表示，維持台海和平穩定，是兩岸共同的責任，也是所有人的共同期待。推動疫後健康有序的交流，也是鞏固兩岸和平穩定發展的重要基礎。她重申，我方溝通的大門始終是敞開的，在理性、平等、及相互尊重下，我們願意和北京當局展開對話，一起尋求雙方可接受、而且促進區域和平及穩定的可行之道。

她指出，過去三年多來，疫情為世界帶來許多的改變。台灣靠著全民團結，以及各位業界朋友的共同努力，我們關關難過關關過，在嚴峻的國際情勢中，維持台灣的經濟成長動能，也確保民眾的正常生活。

2023年依然是一個充滿挑戰的一年，蔡英文表示，政府已經做好一系列的規劃要跟大家一起打拚，一起持續發展台灣的經濟，將持續推動「六大核心戰略產業」，加速國際市場布局，進一步鞏固台灣在全球供應鏈的關鍵地位。「中小企業整體競爭力提升方案」，預計投入950億元的預算，透過補助及低利貸款，協助傳統產業及中小企業升級轉型，並且因應淨零轉型的趨勢，逐步邁向低碳、永續的經營模式。

對於海基會董事長許勝雄建議，延長投資台灣三大方案的實施期限，蔡英文回應，當時已請行政院研議，最後政府決定將方案再延長3年到2024年底，為台商朋友提供回台投資的利基，讓台商朋友可以獲得助力，來進行產線調整以及市場布局。我們也看到，這些政策實施四年多來，已經吸引超過1,300家企業回台投資，總投資金額超過新台幣1.9兆元。

蔡英文邀請台商朋友，多到各縣市走走，親自看看台灣各地良好的投資環境，了解各地的發展狀況和可能的商機。我要請海基會同仁，持續關注台商的需求，做好各項服務工作。台商回台投資相關的政策、產業升級所需要的技術，或是國際市場的開拓，政府主管部會都會當大家的後盾，提供協助。

她指出，新的一年，執政團隊的四個重要任務就是，第一、照顧人民的生活、第二維持經濟的動能、第三守護國家的安全，第四就是善盡區域的責任。

蔡英文強調，維持台海和平穩定是兩岸共同的責任，也是所有人的共同期待。推動疫後健康有序的交流，也是鞏固兩岸和平穩定發展的重要基礎。我方溝通的大門始終是敞開的，在理性、平等、及相互尊重下，我們願意和北京當局展開對話，一起尋求雙方可接受、而且促進區域和平及穩定的可行之道。打造更強韌的台灣經濟，協助台商加速全球的布局是今年政府重要的施政目標。讓我們一起努力，一起讓國家更進步、經濟更繁榮。