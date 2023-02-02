有「地表最強奶媽」之稱的網美謝薇安，憑藉艷麗外型和F級凶狠身材，躋身人氣網路正妹的行列，沒想到，不久前才扮成性感兔女郎拜年的她，最近突然住院開刀，坦言無法回覆任何訊息，好在今(2日)傍晚她的FB更新動態曝光近況，不過一段吐露生病期間的心聲，卻令粉絲看得非常心疼。

謝薇安今日在IG限時動態PO出一張住院照交代病情：「急性盲腸炎，昨天剛開刀完，訊息不方便回，先休息」，照片中，她的頭髮及臉部妝容皆未經過整理，只閉著雙眼坐在病床上休息，看起來相當虛弱。

謝薇安為急性盲腸炎開刀，需要好好休息。(圖/謝薇安 IG)

而謝薇安傍晚也在臉書坦言：「一個人的時候是沒有資格生病的，醉了才知道你最愛誰，病了才知道誰最愛妳」，似乎從生病期間，深刻體會到人世間的冷暖，貼文一出，網友們在底下關心：「沒事啦！妳那麼健康」、「所以妳要保重身體！」、「健康才是財富！」、「妳超漂亮的我愛妳」、「祝妳早日康復喔」。

謝薇安過年期間每天曬出兔女郎照拜年。(圖/謝薇安 FB)

事實上，今年大年初一到初五，謝薇安每天發送兔女郎照跟粉絲拜年，隔天還許下兔年願望：「昨晚告訴我自己...2023年我要繼續成為一個努力的母親大人和永遠萬事勝意的女孩」，3天前更拋出思考人生的話題：「若有一天，妳得知自己的壽命剩下10年，妳有什麼想做但尚未完成的願望清單呢？」，粉絲則勸她要好好把握時間，珍惜身邊的人好好生活。