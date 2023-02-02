新任行政院長陳建仁1日拜會國民黨及民眾黨立院黨團時，坦言他的兩個女兒也經常在抱怨低薪問題。前立委郭正亮認為，陳建仁是要解決問題的人，又不是老百姓，講女兒的抱怨有什麼用？如果沒有進入狀況，再厲害都沒用，「我們最擔心的就是這類問題！」

根據《NOWnews今日新聞》報導，新任行政院長陳建仁坦言他的兩個女兒也經常在抱怨低薪問題。前立委郭正亮今（2）日在中天電視《大新聞大爆掛》指出，陳建仁是要解決問題的人，又不是老百姓，講女兒的抱怨有什麼用？他是有權力的人，要拿出方法！

郭正亮引述李顯龍在十幾年前，就說台灣走錯路，未來會嘗到苦果，因為產業沒有升級，薪資無法提高。

郭正亮舉例，台灣勞工大約1200萬人，服務業有685萬人，絕大多數都是低階勞工，因為服務業極不發達。另外，提高基本薪資，但有加薪的還是高科技和有獲利的產業，例如航運、金融、互聯網，那其他產業呢？

郭正亮好奇，陳建仁女兒是做哪一行？是客套話表示他有同理心？但民眾要的是解決辦法。陳建仁真的要趕快進入狀況，不然會很麻煩。

郭正亮以陳吉仲為例，「不是蛋漲價的問題，是買不到蛋」，多久了？半年有了吧？不知道他在幹什麼？

郭正亮提到，總質詢可能會有人問陳建仁，一碗滷肉飯多少錢？陳建仁對於基層民眾實際生活狀況掌握到什麼程度？要有感覺吧！如果沒有進入狀況，再厲害都沒用，「我們最擔心的就是這類問題！」