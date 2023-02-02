近年屏東縣政府在溼地保育上下足功夫，而每年2月2日是「世界溼地日」，縣府藉機發表成果。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

近年屏東縣政府在溼地保育上下足功夫，而每年2月2日是「世界溼地日」，縣府藉機發表成果。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

近年屏東縣政府在溼地保育上下足功夫，而每年2月2日是「世界溼地日」，縣府藉機發表成果，除在麟洛人工溼地復育台灣獨有的水社柳外，占地約30公頃的萬年溼地群也出現不少生物，當中素有「凌波仙子」之稱的二級保育類水雉，經初步調查已逾60隻。

屏縣府環保局指出，縣府針對溼地保育下足功夫，如引用隘寮溪支流灌溉水源於麟洛鄉農場段興建麟洛人工溼地，該地面積2.9公頃，經多年努力積極營造友善環境後，已有相當豐富的生態系統，包括瀕臨絕種保育類黃鸝、珍貴稀有黑翅鳶、應予保育紅尾伯勞等，此外，也成功復育全世界僅台灣獨有的水社柳，目前園區內復育12株。

又如近年於萬年溪上游以生態工法方式興建黃金一、二期；圳寮一、二期及海豐一、二期等6處溼地，稱之為「萬年溼地群」，占地約30公頃，在環保局用心管理維護下，溼地除有效淨化水質，讓下游萬年溪有乾淨水質外，溼地內生物多樣性更是豐富，如紅冠水雞、白腹秧雞、彩鷸、水雉、大卷尾等，其中引人注目二級保育類水雉（又稱凌波仙子）也現蹤跡，經初步調查已逾60隻。

縣長周春米表示 ，人工溼地除有淨化汙水、防洪、減碳及遊憩景觀等功能外，還可以孕育生物多樣性及提供環境教育的功能，因此「萬年溼地群」中的海豐溼地已通過環境教育場域認證，同時「萬年溼地群」也申請國家級重要溼地中。

周春米說，麟洛人工溼地也公告為地方級重要溼地，目前申請溼地標章中，希望民眾能多造訪這2處溼地，藉此品味這適合老少咸宜走動的戶外空間。