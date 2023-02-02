新竹市前市長林智堅的中華大學以及台灣大學碩士論文涉及抄襲一事，由於林智堅向教育部提起訴願，資深媒體人黃揚明披露，教育部針對中華大學部分已經做成訴願決定，結論是林智堅的「訴願駁回」。對此，許多網友更是紛紛留言表示「教育部太壞了吧，怎麼不放過林智堅」、「繼續提訴願啊，自取其辱」，引發討論。

黃揚明今（2）日在臉書披露，教育部駁回林智堅的訴願決定書中有一段是去年8月10日林智堅出席中華大學學倫會的場景。而訴願決定書記載，「訴願人出席審議委員會第4次會議時，審議委員為確認訴願人是否有足夠研究基礎知識或能力，得以駕馭、撰寫實證型調查統計研究之系爭論文，提出相關問題時，訴願人無法明確回答，於一般研究基礎能力及理解上，顯有相當不足之處，難認需運用複雜統計方法之OO期末報告書係由訴願人所撰擬」。

網友們看完後紛紛留言表示「教育部太壞了吧，怎麼不放過林智堅」、「果然是小蝦米，腦容量的方面」、「教育部認證論文可能不是他寫的」、「繼續提訴願啊，自取其辱」、「印證了一句話，是驢是馬蹓一蹓就知道了」、「鄭文燦立馬道歉直升副院長，這個呆瓜，什麼都沒有，只能戰清白」、「真有臉還在繼續到處刷存在感」。