此外，依未來電動車用量估算，2025年前須6,500座充電樁，惟目前全台僅約有2,000座，隨著電動車滲透率提升，充電站、充電樁等需求持續成長。北基將擴大B2B拓展加盟，B2C對應廣大車主，電巴銷售搭配電椿建置。

北基表示，因應政策2030年市區公車全面電動化，萬輛公車全面電動化帶動1,700億商機，期盼2024年前使Model T市占率提高至20％。

建案開發部分。北基指出，北基國際開發現有三建案推動，包括水雲川—地上17層、地下3樓／共239戶（已售227戶），預計111年底完工；水岸青—地上7層、地下2樓／共156戶（已售134戶），預計111年底完工；以及水律川—地上27層、地下4樓／共373戶（已售301戶），預計113年完工。

此外，北基國際還有水星光：地上26層、地下4樓／共288戶（已售286戶），預計114年完工；艾美城品：地13層、地下2樓／共74戶（已售72戶），預計114年完工，路續推進、收成。