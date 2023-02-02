日本男星清原翔從模特兒轉型成演員，擁有一張帥氣臉蛋和185公分高瘦身材，在日劇《戀愛可以持續到天長地久》中爆紅，又接演《東京愛情故事2020》，人氣飆升，但2020年6月卻驚傳腦出血開刀，全面停工消失幕前。今（2）日是清原翔30歲生日，時隔2年半他終於在IG更新近況，感謝這段時間仍支持他的粉絲們，承諾「會盡快與大家見面」。

清原翔在2020年6月12日驚傳感染腦出血性心內膜炎，緊急送醫動手術，雖然脫離險境，但此後就不見他出現在螢光幕上，其經紀公司則在隔年2月透露，他接受了多次手術，狀況才穩定下來，但還需要修養和復健，身體得以慢慢康復。

而清原翔時隔2年7個月，終於在今日30歲生日時更新IG，上傳一張全黑的照片，緩緩寫下這段日子的感受；清原翔透露自己從腦出血後，一直有好好休息，他十分感謝粉絲們的加油打氣、護身符、千紙鶴和信件等，「每當我快要放棄的時候，多虧你們的支持鼓勵了我」。

在感謝粉絲外，清原翔也很謝謝他的經紀公司、廣告商和助理們，讓他能好好地休養身心；清原翔也補充自身現況，「在醫師、家人和朋友幫助下，我每天都在為了康復而努力，雖然還未能像以往那樣行動，但我會持續努力」，他更承諾會盡快與大家見面，交出更多好作品。