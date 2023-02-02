根據韓國統計局發布的最新報告，CPI年增率從去年12月的5.0％上揚至1月份的5.2％，月增率也由0.2％激升至0.8％。

市場原本預期1月份CPI年增率會降至4.9％，統計局分析指出，上個月通膨率比預期為高的主要原因為電力與服務價格上漲，另外工業與農產品價格上漲也有關係。

剔除波動劇烈的食品與能源項目後的核心CPI則分別月增0.6％與4.1％，相較於去年12月的月增0.3％與年增4.1％。

韓國2021年全年CPI年增率為2.5％，2022年通膨快速增溫，全年來到5.1％，最高在6月觸及6.3％。

為壓制通膨，韓國央行於2021年8月啟動升息，今年1月最近一次例會鑒於CPI仍遠高於2％的政策目標，韓央決議再度升息1碼，基準利率攀至3.5％，但部份決策委員以經濟成長走疲為由，呼籲應該暫緩升息，市場因而預期升息循環可能畫下句點。

韓國日前公布1月出口大跌16.6％，已是連續第四個月衰退，其中半導體出口更是暴跌逾四成，顯示全球需求疲軟持續衝擊韓國經濟。

韓國央行預測今年通膨可望緩步降溫，全年通膨率估達3.6％，若以1月份的CPI數據，全年通膨降溫的速度可能不如央行的預期，進一步緊縮貨幣的壓力也會隨之增加。