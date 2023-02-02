彰化市南瑤宮周姓辦事員，利用職務之便，侵占差額或全數款項方式，從2017年2月3日起至2020年11月23日，累積侵占519萬餘元，彰化地院審結，依公益侵占罪判處3年10月有期徒刑。彰化市公所提出附帶民事求償，法官則認為南瑤宮公所僅管理，而非所有，敗訴駁回。

2年前爆發周女侵占香油錢，掀起嘩然，彰化檢方指揮廉政署中部調查組搜索彰化市公所寺廟室，調閱相關資料，並傳喚3名證人及周女進一步釐清案情，依貪汙治罪條例將周女列被告，以20萬元交保，並限制住居。

據了解，周女平日吃齋念佛，1984年就進南瑤宮，至2015年依宮廟管理法將在南瑤宮工作的時間長達38年，納為正式職員，2020年公所核帳人員查出其中帳目不對，發現民眾寄達南瑤宮之現金已開立收據卻未納入公庫，市長林世賢主動在就職周年紀念，公開表示這起弊案是公所主動發現、主動揭弊。

彰化市公所也提起刑事附帶民事求償訴訟，要求周女應給付侵占519萬5943元，及自2020年11月24日起之清償日止，按年息百分之5計算利息，並請求准予宣告假執行。

案子纏訟3年，彰化地院審結，刑事部分，周女被依公益侵占罪判處3年10月有期徒刑，未扣案犯罪所得519萬5943元、人民幣1000元沒收，至於民事賠償部分，公所之訴及其假執行聲請均駁回。

法官指出，彰化市公所僅為南瑤宮的「管理人」，並非所有人，據以設立之「彰化市寺廟專款戶」內之南瑤宮的財物，自非屬公有財物，其收入與支出僅能供辦理寺廟相關事務，並不屬於彰化市公所公有財物。

彰化市公所強調，公所是南瑤宮管理人，適法性及代表性皆不容置疑，為維護權益和名譽，將依法提出上訴。