不少人嚮往高薪工作，工程師也成為熱門職業，一名網友發現科技廠許多作業員職缺都叫工程師，好奇該如何區分工程師跟作業員，釣出內行跳出來解答，工程師必須開會跟做報告，也對一些作業員自稱工程師，感到不以為然。

一名網友在PTT八卦板發文表示，自己近期瀏覽各大科技園區職缺，看到許多職稱像是設備工程師、產線工程師，好奇業界裡面作業員要怎麼稱呼，如何跟工程師區分？

貼文引起網友討論，「問到不該問的了喔」、「一個錢比較多，一個錢比較少」、「一個點一點走人，一個要會去改機台」、「看薪水，年薪200萬以下的好意思稱工程師？」、「一個高階，一個低端」、「都是長工時工程師，錢不同不用分那麼細」。

也有內行人透露工程師工作內容，「可以一直拖延進度的就是工程師」、「要跟主管開會的就工程師，不用的作業員」、「解issue然後做報告的叫工程師」、「隨時On call就是工程師」、「工程師負責解決提出問題的人，作業員負責照SOP解決問題」。

還有人補充，「信我一把，產線的都是作業員」、「現在流行職稱膨脹，作業員也掛XX工程師，然後就一些低端技職仔沾沾自喜說自己工程師」、「我朋友的硬體廠，講作業員會生氣，要講作業師」。