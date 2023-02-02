1名騎士在台北市中山北路與民權東路路口，見到號誌燈由綠燈轉為黃燈時，便停了下來，沒想到卻造成後續4車「骨牌式」倒車。

一台接著一台補位喔！有駕駛行經在台北市中山區中山北路與民權東路口時，行車紀錄器拍下該路口號誌燈正好由綠燈轉為黃燈，此時前方有機車騎士不打算闖黃燈便將車停了下來，這一停卻造成後面而來的機車騎士反應不及，2車便緊貼並向右倒，而後續也來了3輛機車，正好也被波及到，一排5輛機車猶如「骨牌」般依序向右倒；巧合的畫面也被網友笑稱「這機率比中樂透還要難」。

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」日前分享1段1分多鐘行車紀錄器影像，拍攝地點位於台北市中山區中山北路上，駕駛行經該路段時，前方有多輛機車欲通過民權東路口，然而路口號誌由綠燈轉成黃燈，最左側的機車騎士便決定停下車，而該機車騎士右後方1輛機車疑似反應不及，2機車緊貼在一起後便開始向右倒，接續又來了3輛機車也遭受波及，一整排5輛機車有如「骨牌」般的倒下。

影片一出，網友紛紛留言表示「時機抓得有夠好」、「不知為什麼很療癒」、「很有默契！這應該是機車骨牌快閃」、「這個碰撞也太巧合」、「橫的倒一排還是頭一次看到」、「路口這麼大還是一堆人想搶黃燈」、「這機率比中樂透還要難」、「我第一次見到左右追撞的」、「一台接著一台補位喔！笑果滿分」。