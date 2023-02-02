《中國航太報》2日報導，中國航太科工集團有限公司航太建設所屬航太設計，近日得標海洋觀測衛星地面系統海外衛星地面站建設工程項目，得標金額4395萬元（人民幣，下同）。將由大陸國家衛星海洋應用中心在南極中山站承建，是航太建設與國家衛星海洋應用中心的又一次深入合作。

報導稱，該項目是航太設計深入探索海洋衛星領域的又一里程碑，也是積極落實中國大陸《「十四五」規畫》和《2035年遠景目標綱要》提出的「積極拓展海洋經濟發展空間」，加快建設海洋強國，堅持陸海統籌，促進海洋經濟高品質發展的重要舉措。

中山站不僅是中國大陸南極考察的支持站點，也是中方開展南極內陸考察的大本營。由於該專案實施難度較大，專案組成員曾隨大陸國家第35次南極考察團赴南極中山站，完成了為期47天的實地考察工作。

據報導，專案組貫徹落實「新基建」國家戰略，堅持「生態優先、尊重自然環境」理念，從滿足安全性、獨立性、適用與可行性、耐久與耐候性、經濟與高效性、環境保護、節約能源等方面出發，依託裝配式設計減少現場作業、降低運輸成本，並將航太設計自主研發的氣凝膠新型清潔建築保溫材料運用到後續項目建設中，更好地保護「世界的最後一塊淨土」— 南極環境。

國際衛星通信地面站是設在地面上用於向通信衛星發射和從通信衛星接收無線電波的建築物和構築物。利用地球同步衛星轉發無線電波進行全球通信，是近二三十年內太空技術和通信技術發展的成果。

2016年12月15日，由中國科學院遙感與數位地球研究所承擔建設和運行任務的中國遙感衛星地面站北極接收站，在瑞典基律納通過現場驗收並投入試運行。