台中一名人妻結婚10年做了5次試管嬰兒都失敗，她卻在前年發現丈夫與同公司女同事小芳（化名）外遇，對方還因此懷孕產子，她為此罹患焦慮及憂鬱症，此外還發現小芳會私下要求丈夫把她的照片刪除，要丈夫不能去載她，她最後崩潰提告求償80萬，法官判小芳需賠30萬。

判決書指出，妻子主張與丈夫結婚10年，指控小芳在公司任職時認識自己的丈夫，明知對方已婚仍發生性行為，甚至懷孕產子，小芳還會要求男子刪除妻子照片、不能載妻子等；妻子稱曾做過5次試管嬰兒，承受身心痛苦，前年3月發現婚外情後，罹患環境適應障礙、焦慮狀態及憂鬱症，去年5月離婚。

妻子向小芳提告求償80萬；但小芳則說妻子早在3年前就已知婚外情，妻子提告侵權行為損害賠償已超過2年時效，且妻子事後離婚離開原公司也與她無關，請求法官駁回告訴。

法官認為，小芳與男子交往已逾越一般男女分際，妻子雖曾在110年1月傳訊給小芳說，「你們的事我很早就知道，也私下做了調查」，但無法推知內容的「你們的事」所指為何，認定沒有超過時效。考量結婚10年，參酌雙方職業收入、侵害程度，且小芳已經在答辯狀中向對方道歉，認為其求償80萬元過高，判小芳應給付妻子30萬元。