30多年公寓大樓住戶成功將機械停車位變平面車位。（讀者提供／曹婷婷台南傳真）

台南市一名林姓婦人耗時3年奔走，成功將自家公寓大樓的機械式停車位改成平面，也省下上千萬元代金，完成別人眼中的「不可能任務」。台南市政府工務局表示，機械停車位變更為平面車位，相當少見，林婦也希望透過親身案例，幫助其他有意拆除機械停車格的老舊大樓。

機械停車位事故頻傳，機械停車位的安全性也受到討論，林姓婦人指出，住家是30多年公寓大樓，有感於有多個機械停車位壞掉，乏人管理，有些車位也遭占用，鄰居衍生糾紛，她萌念把機械停車格換成平面車位，因過去沒人做過，她除多方打聽也尋求民代協助，這才知道要把機械停車格變成平面，難度極高。

依據台南市建築物附設停車空間繳納代金及管理使用相關辦法，一棟大樓在一定高度、占地，就必須設置一定數量的停車格，如果少於一定數量停車格，就須付代金，作為市府增設停車格費用。

對此，工務局也說明，相關規範主要是避免停車格位遭任意取消，造成停車空間不足。由於住戶無力分攤，林婦同步向市府申請停車格變更、找建築師重新規畫，同時也遊說鄰居整合產權，期間還考上成大建築研究所，鑽研相關知識。

她說，過程中也向議員盧崑福、沈震東陳情，經過多次會勘，但工務局和消防單位都有意見，經不斷研究相關法規並持續與住戶、市府協調，去年底終於成功把5格機械格位變成3格平面車位，後續也有其他住戶跟進。

林婦是台南首例把機械停車格變更平面車位成功的案例。盧崑福說，起初受理該案， 一直覺得被市府刁難，但也能理解畢竟無前例可循，政府必須更謹慎與小心，他強調，有此成功案例後，後續如其他住戶有此需求，也樂於提供協助。沈震東說，公寓大廈林立，相信也會有住戶希望爭取把機械停車格變成平面，但擔心困難重重，既然已有成功案例，未來想拆除機械停車格的老舊大樓，也能有所依循。