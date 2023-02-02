林智堅論文案進入法庭攻防階段，原告余正煌近日傳出被轉調內勤，外界質疑新竹調查站有潛規則施壓。國民黨台北市議員徐巧芯今(2日)在直播爆料指出，新竹市調查站主任林維成曾當面嗆余正煌說「你不要再鬧下去了」，還說「沈慧虹可以告你意圖使人不當選」。徐巧芯並唸出調查站同仁評語，指林剛愎自用，假民主，無統御能力，但擅長以言語辱罵幹部，還曾酒後騷擾值日官，痛批這樣腐敗的吏治一定要政黨輪替。

徐巧芯唸出同仁評價：「自以為是，說話很不客氣，多管閒事導致年度績效近幾年最差」、「帶人的方法非常不OK，要刷存在感也不是這樣，搞一些有的沒有的政策，令人困擾」、「自己愛應酬又不想被外人當細漢，就想凹站裡同仁幫忙開車擋酒，同仁不克出席就遭林大主任罵N小時不給回家，這種人還能位居高職，貴局前景堪憂」、「嘴巴說不重視績效，實際三句話不離績效，過於自負自大，就是一個以台北看天下的官」。

（影片來源取自《徐巧芯》若有移除請見諒）

「剛愎自用，假民主，幹部建言連參考價值都沒有，一意孤行。每逢喝醉酒後，會去值日官室騷擾值日官（徐：如果值日官是女性呢？），辱罵副主任，辱罵據點，平日辱罵幹部為樂。推掉高案，因論文事件藉故霸凌余學長。」、「喝酒回來，聊到深夜甚至凌晨，而且都是訓話式，吹噓自己有多厲害等等」、「無統御能力，但擅長以言語辱罵幹部，將辱罵文字視為統御專業能力，自認是一個大官」。

「剛愎自用，酒後霸凌」、「辦案觀念不錯，但言行不一，明明很專制，卻找很多理由號稱公平公正公開，真的希望他趕快升官」、「傲慢自大，仗勢欺人，對下屬皆以謾罵、嘲諷、酸言酸語等方式，羞辱責備，毫無領導統御能力，這種人怎能當主管？」

「除了說大話以外，酒後言行更讓人懷疑局裡是沒人能當官了嗎？很自大認為自己最優秀，同仁都不及格，嘴巴上說不在乎考績，升官不靠績效，卻到處說自己到新竹市站後績效一落千丈，其實耿耿於懷。開會話很多，很常提自己當年勇，浪費同仁時間」、「領導統御能力非常低能，難以用言語形容，平日對基層彰顯官威，遇到局長卻講話結巴。專業能力：肯喝酒，曾在值官室喝醉騷擾值班同仁，很愛喝，但顯然沒有酒品」。

徐巧芯痛批，國家公務體系在民進黨的執政之下，為什麼這麼腐敗、讓人民這麼生氣？為什麼吏治無法清明、壞人壞事這麼多？就是因為有這種逢迎拍馬，只會奉承上意，上面的人都還沒想到，就自己先去霸凌余正煌的這種小咖在當主任，所以我們的國家才會如此。所以一定要透過政黨輪替，才能解決這樣的問題，把這些人通通換掉。