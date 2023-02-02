徐瑋澤（左起）、王碩瀚、王品澔3帥參加伊林娛樂新春開工團拜。（陳俊吉攝）

伊林娛樂2日舉辦新春開工團拜，帥哥美女雲集，除了閃亮新星王品澔、徐瑋澤、王碩瀚人氣旺，「原子少年」伊林7帥再度合體，男團Ozone成員林佳辰、黃文廷、李哲言回娘家，與金雲、江尚儒、饒高赫、陳翊樺一起開心領開工紅包，除了林佳辰，其他人都是第一次參加伊林新春開工團拜，林佳辰透露3、4年前第一次參加時，超怕拿不到紅包，「因為人很多，我又站後面，就默默一直往發紅包的婉若姐那邊靠近，不過我今年很快就拿到紅包了！」

林佳辰說，過年期間都與家人一起，因為媽媽準備年夜飯非常辛苦，他特別請媽媽吃貴婦下午茶、逛百貨公司，也跟爸爸學打麻將，「他們都是老手，我打很慢，交了一點學費，小輸一點點。」他說媽媽有拿他的八字去算命，算命師說他可能會中年發福，「所以我今年過年很克制，怕胖，沒有多吃」。

黃文廷表示，簽名很慢的他，過年期間都在家勤練新設計的簽名，「姑姑說簽名要有質感，要我每天簽10分鐘，至少簽500次。」此外，他也認真運動勤練腹肌，現在練成6塊肌，連在浴室都在練，過了一個年腹肌「陰影」有加深。

李哲言除了餐飲事業，還跨足服裝品牌，22歲的他透露年前出了22件限量外套，所得加上他自己補貼總計5萬2千元，象徵「520我愛你」，一起捐給慈善機構，讓弱勢小朋友能有更多資源，「受到父親影響，覺得要做對社會有貢獻的事，雖然目前我的力量不大，但至少可以盡我的努力幫助有需要的人」。

江尚儒說，去年工作多所以較少回基隆的家，過年期間每天都吃阿嬤煮的飯，因此小小變胖，打算開始健身。他回想過年時邊吃飯邊看《紅白》，跟家人說「我朋友在上面表演」，結果阿嬤說「你怎麼沒去表演」，讓他小小衝擊了一下，但也覺得滿有趣，新的一年他努力充實內外在、精進自己，慢慢養成看書習慣，就從看蔡康永的書開始學說話，也希望今年能順利大學畢業，接到戲好好表現。

金雲表示，小時候都是領家人的紅包，今年過年換他包紅包給家人，也幫媽媽換了新手機，很開心自己可以回報家人。饒高赫說，開工團拜看到這麼多伊林人聚在一起，喜氣倍增，今年希望自己能學習理財規劃，存錢做投資。陳翊樺表示，新的一年很多都想嘗試，除了顧好學業，也希望自己更有自信、表現自己，會繼續向大家學習。

在模特兒、戲劇、綜藝多元發展的王品澔，過年期間回老家跟親戚過節，他說，「奶奶的看護帶了15位家人來家裡，從爸爸到女兒，輪流跟我合照，很有趣！」徐瑋澤也感性分享，以前過年都是吃奶奶煮的年夜飯，但今年因為奶奶年紀大了，所以年夜飯是用訂的，「心裡覺得有點難過，也更珍惜與奶奶相處的時光。」王碩瀚過年前與家人一起去奧地利和捷克旅行，談到新年新希望，他說有去算紫微斗數，被提醒需要小心講話、容易得罪人，「今年目標就是廣結善緣！」