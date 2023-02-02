【彥迪氣象報報】北台灣整日涼 桃園以北.東半部短暫雨

東北季風持續吹拂，氣象局表示，明（3）日天氣和今日近似，北台灣降雨機會高，大台北山區、宜蘭、花蓮特別明顯，而北台灣高溫也略微降低，約為18至20度。不過到了周六補班日（2/4）華南雲雨區東移，降雨範圍將擴及半個台灣，北部、東半部、中部皆有雨。

氣象局資料顯示，明日各地早晚低溫約15到17度，白天北部及宜蘭高溫約18到20度，中部及花蓮高溫約21到25度，南部及台東高溫約25到30度，中南部日夜溫差較大。

而迎風面的桃園以北及東半部降雨機率較高，尤其大台北山區及宜花地區雨勢明顯，其他地區普遍多雲到晴，不過午後中南部雲量有增加趨勢。

氣象局指出，4日隨著華南雲雨區東移，降雨的範圍會變得更大。（圖／氣象局提供）

中央氣象局預報員曾昭誠表示，預估周六至下周一（2/4~2/6）華南雲雨區東移、雨區擴大，中部以北及東半部有局部短暫雨，其他地區多雲；下周二至下周四（2/7~2/9）華南雲雨區的影響減弱，僅東北風迎風面有短暫降雨，其餘地區皆為多雲到晴。