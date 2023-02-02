連鎖加盟獲利王！築間餐飲集團日前舉辦「築壩天下」2023加盟春酒晚宴，邀全品牌加盟主共同與會。築間董事長林楷傑開心表示，2022年集團營收逾45億元，年增率逾50％，創下歷年新高紀錄；其中，加盟店去年營收衝破17億元，同創歷年新高！

不僅如此，去年12月受惠聖誕節、跨年檔期及年終聚餐效應，集團單月營收突破5億大關、加盟店衝破2億，單月淨利逾3,300萬元，均創歷年新高！其中，54％加盟店單月淨利超過50萬，多位加盟主更投入2家以上門店經營。

林楷傑舉例說，桃園大同店加盟主原本在台中夜市擺攤，2019年在台中開設首家加盟店後，在桃園又陸續開設2家分店，單店單月淨利超過200萬元，成為最典型的翻轉人生實例。

林楷傑強調，過去3年餐飲業飽受疫情影響，從禁止內用到逐步放寬內用、直到現在恢復正常生活，這段期間，築間因應政策不斷調整外帶、外送機制，每周一次的外帶優惠方案調整等，「感謝加盟主配合築間所決定的每項政策，唯有彼此互信與獲利共享，才能創造歷史新高紀錄！」

根據求職平台針對20到40歲的青年進行問卷調查，發現其中96％的青年都曾有創業的念頭，其中34％的人付諸行動，創下近9年新高！無論開飲料店、咖啡店、早餐店，擁有一間自己的店是許多年輕人的夢想；不過，部分上班族因嚮往創業而和朋友合資，在沒有經驗下吃盡苦頭，甚至賠上所有積蓄。

專家認為，審慎評估加盟總部才能實現創業夢想。以築間餐飲集團為例，除提供完整的加盟流程外，總部還提供完善的後勤支援包含營運管理、採購、行銷企劃、財務、加盟輔導及營運考核等全方面的服務。

「我是個不懂餐飲的人，學歷不高，也沒有成本概念，採購觀念薄弱，因此創業過程很辛苦」，林楷傑坦言，當初如果有人幫忙輔導，就可以花更少力氣、走的更順，但是這樣的天使一直都沒有出現過，「我現在有能力了，就想要當這個天使。」

林楷傑說，連鎖餐飲大都發展自有品牌，但築間餐飲集團想要「母雞帶小雞」，因此開放加盟前做了5年準備，「因為每一位加盟主都是帶著辛苦存下來的積蓄，甚至是家長存了一輩子的積蓄給孩子創業的基金，如果我沒有建立完整的總部、完善的SOP及堅強的後勤支援又怎麼對每一位加盟負責。」

林楷傑堅信，唯有提供百分百的總部支援，直營或加盟均無差別的獲得全面性支援，秉持共享、互信才能創造雙贏！