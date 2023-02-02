一名女網友在《Dcard》上以「被姊姊騙去做包養」為題發文。(翻攝自dcard)

如果發現姐姐被包養還企圖讓自己也被包養該怎麼辦？一名女網友在網路上分享自己的姐姐近日教會自己打扮，後來姐姐邀請「工作上的長官」一起逛街吃飯，事後兩姊妹談天，姐姐先是詢問她對包養的看法，又驚吐一句「之前那些男的妳覺得可以嗎？」才讓她驚訝發現自己可能成為姐姐的賺錢工具，讓她心寒直呼「為什麼姐妹會搞到這麼不信任」。

一名女網友在《Dcard》上以「被姊姊騙去做包養」為題發文，表示自己因為前陣子開始學打扮，便向已經出社會的姐姐求教，由於姐姐畢業於服裝設計系，不僅很會穿搭化妝也好看，原PO表示姐姐一聽見她想學打扮就馬上帶她去挑衣服及化妝品，原PO自稱「我是從小會被說長得可愛漂亮那種，姐姐想打扮我，我也覺得沒什麼」，但她透露自從姐姐幫她打扮後，姐姐開始會帶她出去跟一些年紀大的男人吃飯，姐姐對此表示那些男人是工作上的長官，但原PO也察覺到和男人出門時會一起去百貨公司逛街購物，姐姐不僅會讓對方買單，對方還會買香水送原PO，讓她感到不太對勁。

原PO說「直到有一天姐姐真的問我，覺得包養怎麼樣」，原PO表示為了避免姐姐誤會自己看不起她或嘲笑她，便回應「沒怎麼樣啊，自己開心就好」，不料姊姊聽完後竟說「那之前那些男的你覺得可以嗎？」，原PO聽後傻眼表示「原來打扮我帶我出門是去給男人看、挑？」指出「聽說包養吃飯都有錢拿，不知道姐姐用我賺了多少錢，也不知道她是不是想用介紹我來收仲介費之類的」，原PO心寒表示「開始懷疑自己是不是姐姐的商品⋯⋯」。

原PO也說「說真的就算我會走走看這條路，也不會是從姐姐牽的線走」，她表示整個過程太可怕，整體感受很像被騙，「他們聯手起來要對我怎樣我都不知道」，並在文末詢問網友們「為什麼姐妹會搞到這麼不信任，這應該不是我的問題吧？」

貼文曝光後有網友留言表示「不是，妳遇到壞姊姊了，不過社會就是這麼現實，利用～被利用，出社會還是要小心」、「姐姐是把你當生財工具吧⋯包養到底多好賺她要這樣」；有網友看完全文後反諷表示「這樣很好啊，他幫你引進門欸」原PO則親回「那他應該先問過我意願吧⋯雖然我沒有排斥 但被這樣瞞著還是不開心」。