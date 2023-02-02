由於疫情反覆衝擊、民眾收入不穩定，民眾對未來經濟前景不確定感增加，許多大陸個人住房貸款借款人加速快提前償還貸款，掀起一波提前還貸熱潮。大陸官媒為此呼籲，一窩蜂提前還貸不可取，相關話題也因此登上微博熱搜，引發輿論關注。

香港《經濟日報》報導說，大陸官媒刊出招聯金融首席研究員董希淼「提前還房貸利大於弊嗎」一文，直指這波提前還房貸潮起於借款人受到經濟下行、疫情反覆等衝擊，在收入不穩定性加大、未來預期不明朗，紛紛提前還貸以減輕貸款壓力。

文章指出，為因應借款人提前還房貸量激增，少數銀行採取收取違約金或補償金等形式增加提前還貸成本；多數銀行則以提前預約、長時間輪候為手段，試圖降低或推遲提前還款人數激增壓力。

報導說，目前舊房貸利率較高，新房貸利率較低，也是客戶還舊換新的主要動力，建議相關部門推出措施，引導銀行適度降低舊房貸利率，逐步縮小利差，才能有效減少提前還房貸行為，引導民眾將儲蓄轉為消費和投資。

廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉日前對媒體表示，2021年上半年，民眾排隊等放款，現在卻是排隊還貸款。1年多有如此大反差，大背景就是預期房價走勢逆轉。只要房價下跌，提前還貸動機就會一直存在。