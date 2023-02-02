過年連假結束緊接開工開學，蝦皮購物觀察去年春節過後，該網站的銷售表現，發現整體3C家電買氣成長3成，其中以桌機、筆電等開學必備3C用品銷售表現最為亮眼，滑鼠、鍵盤等電腦周邊與零組件銷量更成長近5成，可見民眾拿到紅包後，更願意選購高單價的3C家電商品。

2023年也瞄準學生族群開學、上班族添購筆電設備需求，蝦皮購物即日起至22日，攜手ASUS、ACER、MSI等6大筆電品牌，最低祭出5折獨家優惠。

蝦皮購物發現，用戶在挑選筆電時，以「效能」、「方便攜帶」、「售後服務」三大因素作為主要考量，價格區間以2.5萬至3萬元之間的筆電，最受學生族群歡迎。

該平台觀察，熱銷總排名第一的是ASUS X515EP 15.6吋窄邊獨顯筆電，原價28,900元、優惠價19,999元。Acer宏碁 Swift 5 輕薄筆電及Apple Macbook Air 13吋兩大深受女性消費者青睞的輕薄筆電則位居2、3位，目前特惠價分別只要26,900元、28,550元。msi Sword 15 15吋電競筆電12代為電競筆電熱銷款排名首位。Microsoft Surface Pro 9 觸控筆電擁有平板、筆電二合一功能、輕便好上手，優惠價42,888元。