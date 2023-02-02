國民黨主席朱立倫2日下午出席國民黨基隆市黨部新春團拜，媒體聯訪時問到黨內有青壯世代喊出「世代交替」的口號，挑戰資深立委，是否擔心對黨內團結造成影響？朱立倫表示，國民黨人才愈多愈好啊！他相信黨內最後一定是團結一致。

2日下午基隆市黨部的新春團拜，除朱立倫外，國民黨祕書長黃健庭、基隆市長謝國樑、市黨部主委吳國勝及市府黨籍局處首長、市議會議員都聯袂參加。

朱立倫受訪時再次強調，最近最重要的事情是3月4日南投立委補選，全黨上下要團結一致，全力支持黨提名人林明溱高票當選。至於總統候選人及立委候選人的提名，將等南投立委補選後再來討論。

問及近來國民黨內有青壯世代喊出「世代交替」口號，並挑戰資深立委，他是否擔心會影響黨內團結時，朱立倫立刻回應，國民黨有愈多人才愈好，他很開心看到有愈來愈多好人才願意為國家服務，大家都要加油，黨內最後一定是團結一致。

朱立倫在致詞時也強調，去年九合一選舉基隆贏回了執政權，相信在謝國樑的帶領下，一定會帶動基隆的發展。他也拜託在場的國民黨從政黨員要共同努力，2024年團結勝選，把總統贏回來，也把基隆的立委席次贏回來。