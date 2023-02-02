最近日本連鎖迴轉壽司店遭到有心人士惡搞，不僅引起話題討論，還害壽司店股價暴跌，情況慘烈。不過，最近有日本網友在推特分享一段正妹吃壽司影片，短短5秒吸引超過6千萬觀看數，還被形容「拯救正在失去顧客的迴轉壽司店」；沒想到有網友一看就認出來，影片女主角是台灣網紅「紳士龍蝦」。

有一名日本百萬網紅今（2）日上午在推特發文，轉貼一段5秒鐘短影片，畫面中是一名長髮正妹在迴轉壽司店內用餐，他形容「一位女士站出來拯救顧客日益減少的迴轉壽司店」，畫面中正妹本來將身體藏在桌子下方，站起來的瞬間，超兇上圍波濤洶湧，晃動程度足以讓人臉紅心跳。

這段影片不到一天時間就超過6千萬觀看數，還在網路上引起瘋傳，更有網友指出真的可以拯救迴轉壽司店，許多人好奇問，「這在哪一家？可以去巧遇嗎？」、「非常巨大，超級羨慕」、「這間店生意會超級好」；但仍有網友無法接受近日迴轉壽司店遭到惡搞，感嘆「再也不想去了」、「希望大家都能正常用餐就好了，不知道有沒有那一天」。

而正妹拯救迴轉壽司的影片也在台灣各大論壇引起討論，有不少網友一看就認出來影片女主角，竟是台灣性感網紅「紳士龍蝦」，她以甜美臉蛋卻有超級傲人上圍聞名，在抖音和IG不時會放送清涼畫面，讓網友大飽眼福。