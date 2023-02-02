台灣大學女籃在農曆年前看了動漫電影「灌籃高手」，也帶給球員們激勵，在休兵1個多月、2日重燃戰火的111學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽女一級預賽第三階段首場，以86比71擊敗台北商大，台大主力吳瑋茹本戰豪取48分，締造UBA女一級史上單場得分新高。

吳瑋茹此役先發37分鐘，兩分球28投中17、三分球6投中2，加上11罰中8，投進UBA女一級史上單場新高的48分，外帶13籃板，開季2度「雙十」，另有7抄截、4阻攻、3助攻，僅發生1失誤，另外她兩分球、三分球合計34投中19，亦創生涯最高，7抄截和4阻攻，則平個人紀錄，兩分球命中率6成07本季最準。

UBA女一級原最高單場得分，是2019年3月7日的107學年度預賽，世新109比52勝輔大，當時世新大二射手陳育緹，先發34分鐘三分球18投中11、兩分球9投中6， 狂飆45分，時隔近4年UBA公開女一級單場得分紀錄被吳瑋茹改寫，更狂的是，吳瑋茹第2節連飆18分，而台大該節全隊19分，只有最後1分是楊舒喬2罰中1所得，第3節吳瑋茹再飆18分，連兩節拿18分，也都是生涯頭一遭，第1、4節則各得7分、5分。

吳瑋茹說：「今天飆高分，一來北商開始一對一守我，我投籃很順，後來她們開始包夾，但慢了半拍，我手感愈佳，而勇於出手，也想自我挑戰，尤其試著證明一下，台大雖非UBA女一級前段班強隊，還是有人可以得分秀，前提是團隊先贏球，今天就是最好例子。」

這也是打球10餘年來吳瑋茹第一次單場得分破40，且是攸關球隊保級的重要一戰，她透露，預計今年6月大學畢業就要準備赴英國讀書，出發時間應該會是明年，所以也不完全排除再延畢半年，但延畢期間應不會再打UBA，也就是說明天起本季預賽最後3場，確定就是她UBA生涯最後舞台，因此就算打到出現抽筋情形，她依舊奮戰不懈。

過年前最支持台大女籃的學長自掏腰包、花了近2萬元請全隊去看動漫電影「灌籃高手」，吳瑋茹說，受到電影中熱血故事激勵肯定有，但對她而言，她打球有自己的邏輯及風格，倒沒有特別和哪個角色相似。