據中新網報導，2023年海峽兩岸民俗文化節2日在福州梁厝特色歷史文化街區開幕。為期2天的2023年海峽兩岸民俗文化節在延續往屆傳統的基礎上，立足福州與台灣的地緣優勢，著重引入了海峽元素，特別突出福州與馬祖地區的同根同源、兩岸親情。

啓動儀式上，馬祖縣長王忠銘通過連線為活動祝詞，馬祖分會場也展示了地道的馬祖民俗，在福州主會場的馬祖鄉親代表還登上舞台與海峽對岸的馬祖朋友一起獻上新春的拜年問候。活動邀請到的20餘名馬祖鄉親此次通過福馬「小三通」航線專門來福州參加活動，這也是疫情政策調整後首次有台灣民眾組團來福州進行交流。

此次活動以「民俗好福氣．福兔鬧新春」為主題，展現了海峽兩岸原汁原味、豐富多彩的傳統文化。規模大、特色濃、項目多、節目精，共設置有7個功能模塊、23處功能點，現場共有國家、省、市、縣級非遺代表性項目兩百餘項參展，集合了4場專場民俗演出、2場歌舞綜藝演出、26支非遺展演隊伍、36家傳統美食、60多個手工技藝展示攤位，總計有超過千名非遺傳承人和演職人員參加活動。

此外還特別邀請了福建漆文化和藏族唐卡藝術相結合的創新藝術形態——唐卡漆畫項目加盟，展示多民族、多地區、多維度的民俗文化交流。

今年民俗節新增了「數位造福」數位民俗館版塊，通過「數位＋電競」的形式，為傳統民俗注入數位新功能。展館內，市民遊客借助AR、VR技術和穿戴設備進行互動體驗，沈浸式學習鳴鶴拳等傳統武術，通過一招一式的示範性教學和模擬實戰，當了一次功夫大俠。活動還開設了非遺線上購物版塊，從1月下旬啓動持續至活動兩天，通過電商平台和直播間帶貨兩種方式推介非遺好物。

民俗節活動全程採用雲直播的形式進行線上全方位實時互動參與，線上線下聯動，充分營造有福之州「暖心年味，與民同樂，全民過年」的喜慶節日氛圍。