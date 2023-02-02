連江縣政府舉辦2023馬祖北竿擺暝文化祭 — 正月十二上彩暝點燈儀式。（縣府提供）

連江縣政府舉辦2023馬祖北竿擺暝文化祭 — 正月十二上彩暝點燈儀式。（縣府提供）

連江縣政府舉辦2023馬祖北竿擺暝文化祭 — 正月十二上彩暝點燈儀式。（縣府提供）

連江縣政府舉辦2023馬祖北竿擺暝文化祭 — 正月十二上彩暝點燈儀式，近幾年在文化部的大力支持，以及縣政府文化處與北竿的各宮廟努力地推廣下，嚴然成功地打造了屬於馬祖的民俗品牌。

連江縣長王忠銘表示，擺暝文化祭在 2019 年 8 月，由文化部正式授證登錄為國家級重要民俗活動，近幾年，也看到有許多遊客在這寒冷的期間，蒞臨馬祖體驗不一樣的元宵擺暝慶典，而在馬祖擺暝活動中，尤其以北竿的元宵擺暝活動更是極具特色。

接下來幾天的活動中，還有十三暝的坂里燒馬糧活動、十四暝神與人鏈結橋仔宮廟文化體驗、十五暝神與神的鏈結扛乩大會師遶境活動，此外還有各宮廟的食福、打鼓板、為喜戶送喜等等活動，可以稱得上是天天都精彩。整個擺暝文化祭活動會一直持續到正月 29 日龍角峰祈夢儀式才算是完美落幕。

王忠銘表示，特別感謝所有投入及參與本活動的宮廟與工作人員們，大家辛苦了！也預祝活動順利平安！