伊林娛樂舉行新春開工團拜。（陳俊吉攝）

安妮一身火紅裝扮出席伊林娛樂新春開工團拜。（陳俊吉攝）

2023兔年好運旺旺來，伊林娛樂兔年新春開工團拜，副董事長陳婉若率領名模藝人及全體員工新春開工團拜，於2日吉時舉行儀式，藝人蔡淑臻、李杏、張雁名、孫綻、安妮、王碩瀚、王品澔、徐瑋澤，樂團noovy的尚融Shawn、商鈞JK、王冠翔Mark、加多Jacob，另「原子少年」伊林7帥回娘家合體開心拿到伊林開工紅包，男團Ozone成員林佳辰、黃文廷、李哲言，與金雲、江尚儒、饒高赫、陳翊樺和伊林大家庭的哥哥姊姊們，一起祈求新的一年萬事如意、事業長紅。

李杏首度參加依林新春開工團拜超開心。（陳俊吉攝）

去年加入伊林大家庭的李杏，以《茶金》京劇名伶夏慕雪一角奪下金鐘獎最佳女配角，首次參加伊林開工團拜的她興奮說，「我嚇到了，場面之浩大，我以為現場在跨年啊！」完全沒有金鐘魔咒的她工作已排到年底，坦言以前不曾這麼旺，所以很開心，覺得是很有展望的開局，許願還要繼續拿女主角獎、金馬獎，家人也知道她工作很久才獲得現在的成績，現階段繼續努力往上爬才是最重要的，所以不會催婚。

她自曝2、3年前就拜過月老，還詳列了年齡、年收入、外型高帥等10項明確條件，「那時可能目標訂得太高，連年收入幾百萬都講了！外型我就真的愛帥哥，但是我自己標準的帥哥，我跟月老講得很清楚 ，我喜歡高的、偏瘦」，坦言可能對象沒那麼好找，考慮要再去拜月老「下修」條件，讓月老比較好找人。她並直言李英宏就是她喜歡的類型，可惜兩人不認識，也沒遇過，或許可以從先合作開始。

來自俄羅斯的安妮，一身性感紅色參加團拜，安妮2022年除綜藝、電影作品外，也獨自遠赴英國、法國、義大利及土耳其4國旅遊，拍攝寫真桌曆，安妮也宣布喜訊，透露將發自己創作的英文單曲，並找來妹妹當MV導演，她透露日前在熱鬧的信義區、「沒穿褲子」僅穿類似韻律體操服的性感裝扮瘋狂熱舞，引來許多路人駐足圍觀，直呼「超尷尬的」，後來她還轉戰夜店表演兼繼續拍攝，發現自己原來這麼紅，被爭相拍照還被狂摸手。

至於感情生活？她說現在的她忙著關注身體、家人、忙著出國，哪有時間交男友，她現在真的對交男友比較沒興趣，因為找到一個人的幸福，擁有很多朋友和工作也讓她很幸福。

伊林娛樂舉行新春開工團拜。（陳俊吉攝）

伊林娛樂舉行新春開工團拜。（陳俊吉攝）

名模藝人在新春團拜時齊聚一堂迎新春，女團AKB48 Team TP的袁子筑、周家安，及藝人陳信維、楊翹碩、廖妹仔、宋依璇、陳邦鋆、龐蕾馨、洪璽皓、張菁菁、夏天珞、黃子柔、丁也恬都開心互道恭喜，另第11屆伊林璀璨之星選出的Star Dreams無限女孩玥晨、屋米、雨璇、依沛、郭郭、叩叩也首度亮相，伊林新生代女模王郁婷、李婉綺、邱怡蕙、簡筠潔、帥氣男模邱求新、李竸、王靖惟、詹皓然等，一身紅色喜氣，祈求富貴吉祥好彩頭。