韓國有「性感小野馬」之稱的知名歌手泫雅，去年11月突然斷開愛情長跑7年男友Dawn金曉鐘，似乎分手已成定局，沒想到，近來Dawn在IG上傳回歸概念照時，泫雅在底下打出火焰符號鼓勵他，加上他們都未刪除過去情侶合照，被猜測可能已經復合，對此，常爆料韓國演藝圈內幕的娛樂記者李鎮浩，曬出今年1月兩人同遊新加坡的鐵證，令期待他們復合的粉絲們都炸了鍋。
李鎮浩2日在個人Youtube頻道表示，近來Dawn經常現身泫雅的住處，被捕捉到兩人一起遛狗的畫面，形容他們互動親密得就像一對熱戀中的情侶，1月泫雅飛往新加坡商演時，Dawn也「愛相隨」跟著出國，可見仍相當重視這段感情。
事實上，泫雅今年1月11日被發現嘴唇有個跟Dawn同款的唇釘，就此屢傳兩人復合的消息，經紀公司曾對韓媒否認：「他們確實仍會一起吃飯出遊，相處得很好，但絕非戀人關係」，不過，他們周圍的工作人員卻說他們常常形影不離，如今又被曝光多張疑似約會的畫面，越來越有人深信他們的戀情只是不願公開。
對此，李鎮浩也分析原因，他表示泫雅跟Dawn的感情分分合合太多次，擔心日後再度分手鬧得雙方尷尬的局面，所以兩人目前處在無法輕易承認復合的局面。
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