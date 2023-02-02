光之流域燈區旁的「星光熠熠」藍色燈海十分浪漫，廣受民眾喜愛。（張亦惠攝）

光之流域燈區旁的「星光熠熠」藍色燈海十分浪漫，廣受民眾喜愛。（張亦惠攝）

台中市長盧秀燕分享逛中台灣燈會的兩大祕訣。（張亦惠攝）

「2023中台灣元宵燈會」2月4日至2月12日將在台中市中央公園登場，台中市長盧秀燕2日晚上親自前往視察展區，盧秀燕除指示部分需加強的地方外，也表示，因中台灣燈會口碑很好，人潮屆時定會聚集，逛燈會的祕訣就是「跟著人走」、「跟著燈走」。

盧秀燕說，這次中台灣燈會首度移師中央公園舉辦，有幾大特色包括，場地是全台燈會中最大；避免民眾迷航開發語音導航app；燈飾依中央公園自然景觀設計一點都不僵硬；燈會展場隔壁就是逢甲夜市，不僅好看好玩，且好吃好買。

盧秀燕表示，燈會還沒開幕但已有許多民眾前來賞燈，叫好叫座，今天視察希望做最後的微調，讓燈會辦得更成功，而主燈幸福happy兔更是全國首創在水上展演的機械兔，每場展演18分鐘，歡迎民眾到台中親眼目睹，感受市府的用心。

中央公園內有不少水域，盧秀燕指出，為了民眾安全，水域旁有拉登條做界線，也增加了很多志工，想去廁所、服務台、燈區都可以打開語音導航app就能找到，若不想用app，只要跟著人走、跟著燈走就是逛燈會的祕訣。

台中市政府觀光旅遊局表示，市府已成功辦理過22屆中台灣元宵燈會，今年場地規模更大、更精彩，此次更全台首創水上機械動態主燈「幸福台中Happy兔」，高達10公尺，搭配130支光束秀、動態投影、水霧光影，氣勢磅礡，歡迎大家周末至展區親睹為快。

觀旅局指出，「2023中台灣元宵燈會」結合中央公園地景地貌，規畫7大主題燈區、超過30組特色主題燈組，主題呈現手法多元，相當好看，此外，今年燈會更可索取療癒滿滿「Happy兔」小提燈，有著長長耳朵、超萌眼神、慵懶坐姿、大大腳掌，燈會期間每日從下午4點開放排隊，4點半開始領取、每人限領一盞，發完為止。